Niente bastone distanziatore alla polizia locale Lega | La società è cambiata

I deputati della Lega hanno commentato la questione relativa all’uso del bastone distanziatore da parte della polizia locale, affermando che in una società in evoluzione, le modalità di intervento devono adattarsi alle nuove esigenze. La discussione riguarda la presenza o meno di strumenti di questo tipo durante le operazioni di ordine pubblico. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle forze di sicurezza e sulle modalità di intervento nelle diverse situazioni di emergenza.

I deputati della Lega Rebecca Frassini e Alberto Di Rubba rispondono sull’utilizzo del bastone da parte delle Polizie locali: “La proposta di Legge approvata alla Camera sulla riforma dell’ordinamento della Polizia locale nasce dall’esigenza di adeguare la normativa alle effettive funzioni che la polizia locale svolge nella società odierna, che è profondamente mutata rispetto al contesto in cui è stata adottato il quadro normativo vigente”. Sulla questione del bastone bocciato dalla maggioranza sollevata dagli esponenti del Pd bergamasco, Frassini e Di Rubba hanno aggiunto: “La riforma della polizia locale è un fatto storico ed è stata compiuta, dopo 40 anni di immobilismo, dal Governo di centrodestra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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