Bastone distanziatore in dotazione alla polizia locale la Camera boccia l’emendamento del Pd

Durante la seduta alla Camera di giovedì 14 maggio, si è discusso del disegno di legge n. 1716-A. Nel corso della riunione, è stato presentato un emendamento del Partito Democratico che prevedeva l’uso di un bastone distanziatore in dotazione alla polizia locale. Tuttavia, l’emendamento è stato respinto dalla maggioranza dei membri dell’aula. La discussione si è concentrata su vari aspetti relativi alle dotazioni delle forze dell’ordine, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o implicazioni legali.

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Bergamo. Nel corso della discussione alla Camera. giovedì 14 maggio, sul disegno di legge n. 1716-A relativo alla polizia locale, la maggioranza di Governo ha respinto una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico finalizzati a rafforzare strumenti, tutele e condizioni operative degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio. Tra questi, anche la proposta per inserire il bastone distanziatore tra le dotazioni ufficiali e i dispositivi di protezione individuale della polizia locale, tema che negli ultimi mesi aveva acceso il dibattito pubblico anche a Bergamo. “La scelta dei parlamentari della destra, inclusi quelli bergamaschi, risulta particolarmente incoerente dopo i mesi di polemiche sollevate contro il Comune di Bergamo proprio sul tema della sicurezza – afferma l’assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Drone in dotazione alla polizia locale di Viterbo, Vinciotti: "Sarà usato solo in momenti specifici"L'innovazione tecnologica entra ufficialmente a far parte delle dotazioni del comando della polizia locale. Scatta la sperimentazione del taser in dotazione alla Locale (a Rozzano)A Milano è terminata la sperimentazione dei taser in dotazione alla polizia locale (e non è ancora chiaro se i dispositivi resteranno in servizio). Bastone distanziatore in dotazione alla polizia locale, la Camera boccia l’emendamento del PdBocciata la proposta per inserire il bastone distanziatore tra le dotazioni ufficiali e i dispositivi di protezione individuale della polizia locale ... bergamonews.it Bastone distanziatore, il sindacato di polizia locale bergamasco: Necessario per gli agentiIl sindacato C.S.E FLPL S.U.L.P.L (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) per mano del suo segretario provinciale Giovanni Novali interviene nel dibattito di questi giorni sul bastone ... bergamonews.it