Servizi sociali al comandante della polizia locale la Lega contro Rapinese | Decisione incomprensibile

A Como, il sindaco ha deciso di affidare temporaneamente al comandante della polizia locale, Vincenzo Aiello, la guida del settore Servizi sociali del Comune fino a giugno. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con la Lega che ha definito la decisione incomprensibile. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della decisione.

Negretti e Muttoni criticano la scelta temporanea di nominare Vincenzo Aiello dirigente del settore: "Ambiti troppo diversi" Fa discutere a Como la decisione del sindaco Alessandro Rapinese di affidare al comandante della polizia locale Vincenzo Aiello l'incarico, temporaneo fino a giugno, di dirigente del settore Servizi sociali del Comune. Una scelta che diventa terreno di scontro politico dopo le critiche arrivate dalla Lega cittadina. A intervenire sono Elena Negretti, capogruppo della Lega in consiglio comunale e commissario della sezione cittadina del partito, e Paolo Muttoni, coordinatore della Lega Giovani Cumasch. Nel mirino finisce anche l'assessore alle politiche sociali Nicoletta Roperto.