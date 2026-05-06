Rivoluzione digitale per nidi e materne arriva il registro elettronico | cosa cambia per le famiglie

A Roma, nelle strutture per l'infanzia come nidi e scuole materne, si sta introducendo il registro elettronico. Il progetto, avviato dall’amministrazione, è ora in fase di sviluppo e mira a rendere più semplice la gestione delle comunicazioni e delle informazioni tra famiglie, educatori e amministrazioni municipali. Questa novità rappresenta un cambiamento rispetto ai metodi tradizionali utilizzati finora nelle scuole dell’infanzia della città.

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Roma arriva il registro elettronico. Un progetto a cui l’Amministrazione sta lavorando da tempo e che ora è entrato nella fase di sviluppo, con l’obiettivo di “semplificare e migliorare la vita di famiglie, lavoratrici e lavoratori e municipi” spiega la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Si parla di: Registro elettronico 0-6: parte la rivoluzione digitale a Roma.

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