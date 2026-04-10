I sistemi informatici del Comune di Milano sono andati in tilt, causando il blocco delle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia. Di conseguenza, le graduatorie devono essere rifatte e le famiglie si trovano impossibilitate a completare le procedure di iscrizione. La situazione ha generato disagi e confusione tra i genitori interessati.

Computer del Comune di Milano in tilt, iscrizioni dei bambini a nidi e scuole dell’infanzia congelate, famiglie nel caos. Tutto è accaduto il 9 aprile, quando – come ci si aspettava -, il Comune di Milano ha pubblicato le graduatorie per l’assegnazione dei posti nelle scuole gestite da Palazzo Marino. I genitori, subito dopo l’orario di pranzo, hanno ricevuto una mail con il nome della scuola dove iscrivere i propri figli e il dettaglio per avviare le procedure di accettazione o rinuncia del posto assegnato. All’ora di cena però la notizia inaspettata: una nuova mail dell’amministrazione comunale che invita a non considerare l’assegnazione precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I software del Comune di Milano vanno in tilt: da rifare le graduatorie dei nidi e delle materne

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