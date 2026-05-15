Nidi Aperti bimbi alla scoperta dell' arte di Alberto Burri

A Città di Castello si è svolta un’attività dedicata ai bambini, che hanno potuto esplorare l’arte di Alberto Burri. L’evento fa parte del progetto “Nidi Aperti”, promosso dal Comune di Città di Castello, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale. L’iniziativa si rivolge a tutte le fasce di età e mira a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso attività educative e creative legate all’arte.

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Alla scoperta dell'arte di Alberto Burri, a tutte le età. È quanto accaduto a Città di Castello, nell'ambito del progetto "Nidi Aperti", una programmazione educativa del Comune di Città di Castello finalizzata a far crescere le coscienze civiche, il senso di appartenenza al territorio da parte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Dagli archivi Rai al cuore di Torino. L’eredità di Alberto Burri illumina il futuro dell’UmbriaAlberto Burri mentre crea usando il fuoco per modellare le sue opere: combustioni, plastiche e legni come se l’arte parlasse per lui, così schivo nei... Maestro Alberto Burri. Evento specialeCITTA’ DI CASTELLO Si celebrano oggi i 111 anni dalla nascita del maestro Alberto Burri con l’evento speciale dal titolo "In opera e in esposizione... I bambini dei nidi comunali di Città di Castello incontrano l'arte di Burri(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 15 MAG - La magia dell'arte visionaria di Alberto Burri è per tutti: anche per bambini piccolissimi, che non hanno più di tre anni di età. Grazie al progetto Nid ... msn.com Nidi Aperti, bimbi alla scoperta dell'arte di Alberto BurriA Città di Castello i piccoli dell'asilo Fiocco di neve hanno visitato, insieme ai genitori, gli Ex Seccatori del Tabacco, una delle sedi delle opere del maestro tifernate ... perugiatoday.it Gli spazi esterni dei nidi e materne diventano aule all'aperto: Roma punta sull'outdoor education ift.tt/yq3W8Ht x.com