Nidi Aperti bimbi alla scoperta dell' arte di Alberto Burri
A Città di Castello si è svolta un’attività dedicata ai bambini, che hanno potuto esplorare l’arte di Alberto Burri. L’evento fa parte del progetto “Nidi Aperti”, promosso dal Comune di Città di Castello, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale. L’iniziativa si rivolge a tutte le fasce di età e mira a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso attività educative e creative legate all’arte.
Alla scoperta dell'arte di Alberto Burri, a tutte le età. È quanto accaduto a Città di Castello, nell'ambito del progetto "Nidi Aperti", una programmazione educativa del Comune di Città di Castello finalizzata a far crescere le coscienze civiche, il senso di appartenenza al territorio da parte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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