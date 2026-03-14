Dagli archivi Rai a Torino, l’eredità di Alberto Burri rivive attraverso le sue opere, realizzate con combustioni, plastiche e legni. Burri, artista noto per il suo modo di modellare l’arte con il fuoco, si mostrava riservato nelle interviste e preferiva comunicare attraverso le sue creazioni. La sua influenza si estende fino all’Umbria, dove si guarda al futuro con questa eredità artistica.

Alberto Burri mentre crea usando il fuoco per modellare le sue opere: combustioni, plastiche e legni come se l’arte parlasse per lui, così schivo nei confronti delle interviste. Eppure Burri nel suo 111 compleanno non è solo memoria, ma un passato che racconta se stesso e guarda al futuro. Nei grandi spazi degli Ex Seccatoi del Tabacco la celebrazione del 12 marzo (giorno di nascita del maestro) è diventata un’occasione unica per vederlo all’opera nel filmato inedito, un collage di immagini provenienti dagli archivi Rai (Umbria, Teche e Cultura) che ha mostrato l’artista al lavoro, restituendo la dimensione fisica e materica della sua ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dagli archivi Rai al cuore di Torino. L’eredità di Alberto Burri illumina il futuro dell’Umbria

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Alberto Burri (12/03/1915-----13/02/1995) "Cretto G 1", 1975. - facebook.com facebook