maestro alberto burri evento speciale

Oggi a Città di Castello si celebra il 111° anniversario della nascita del maestro Alberto Burri con un evento speciale intitolato

CITTA' DI CASTELLO Si celebrano oggi i 111 anni dalla nascita del maestro Alberto Burri con l'evento speciale dal titolo "In opera e in esposizione nei video della Rai" che si svolge agli Ex Seccatoi del Tabacco. Attraverso il materiale d'archivio, la città e il mondo dell'arte potranno riscoprire la forza di un artista che ha saputo trasformare la materia in linguaggio universale. L'iniziativa, realizzata dalla Fondazione Burri con Rai Umbria, Rai Teche e Rai Cultura, propone una rassegna di proiezioni inedite che documentano il maestro mentre lavora alle sue opere, ripercorrendo le sue tappe nei musei più prestigiosi. Questo omaggio si inserisce nel progetto "Ripartiamo dai territori" che valorizza le eccellenze locali come patrimonio dell'intero paese.

Città di Castello e Gibellina uniscono le loro storie nell’arte di Alberto Burri

