Nicole Minetti la procura non pensa di sentire la massaggiatrice uruguaiana Lei intanto ha parlato in tv

La Procura generale di Milano sta continuando le verifiche relative alla richiesta di grazia presentata nel febbraio 2026 da Nicole Minetti, senza aver ancora raccolto elementi decisivi. Nel frattempo, la donna ha rilasciato un’intervista in televisione, mentre la procura non prevede di ascoltare la massaggiatrice uruguaiana coinvolta nella vicenda. Le indagini proseguono senza ulteriori sviluppi al momento, e i dettagli sulla posizione della massaggiatrice non sono stati ancora approfonditi formalmente.

La Procura generale di Milano sta proseguendo gli accertamenti richiesti dal Quirinale sulla vicenda della grazia concessa il 18 febbraio 2026 a Nicole Minetti, senza però far emergere per ora, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, elementi nuovi decisivi. L’ex massaggiatrice parla in tv ma per i pm è pressoché impossibile interrogarla. Nel fascicolo sul caso dell’ex consigliera, condannata in passato a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, rientrano anche nuove testimonianze e ricostruzioni, tra cui quella di una donna uruguaiana, ex lavoratrice in un contesto riconducibile a Giuseppe Cipriani, che ha parlato in tv e sui media di presunti episodi e ha però manifestato timori e incertezze nel riferire pubblicamente, anche per la pressione ricevuta sui social. 🔗 Leggi su Open.online

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