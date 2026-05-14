La Procura di Milano ha deciso di non ascoltare la testimonianza di una donna che aveva accusato una ex consigliera regionale di aver partecipato a festini privati con escort. La donna aveva riferito di aver assistito a incontri in un locale della zona, descrivendo dettagli sugli eventi. La decisione è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche, e il procedimento prosegue senza la presenza di questa testimonianza. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a presunti comportamenti illeciti.

Nuovi sviluppi sul caso dellagrazia a Nicole Minetti. Secondo quanto si apprende, la Procura generale di Milanonon ritiene necessario sentire con una rogatoria la massaggiatriceche per 20 anni ha lavorato nella villa in Uruguay dove l’ex consigliera risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. La decisione è stata presa perché leverifiche dell’Interpoldisposte in seguito ai dubbi sorti attorno alla concessione della grazia non hanno al momento confermato il racconto della donna riguardopresunti festini nella residenza di Punta de l’Este. La procuratrice Generale Francesca Nanni e il sostituto procuratore generale, Gaetano Brusa, restano comunque in attesa di ulteriori esiti di approfondimenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia a Nicole Minetti, la Procura di Milano: “Non è necessario sentire la massaggiatrice che la accusa”

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