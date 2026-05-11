Nicole Minetti e la testimone dei presunti festini | la Procura di Milano valuta di sentire la massaggiatrice che lavorava a villa Cipriani

La Procura generale di Milano sta considerando di richiedere una rogatoria internazionale all'Uruguay per ascoltare una donna che ha lavorato come massaggiatrice presso una villa di proprietà di Giuseppe Cipriani. La donna, ex dipendente, ha riferito di aver partecipato a incontri privati con escort a Punta del Este. La questione riguarda Nicole Minetti e una testimone che avrebbe assistito a presunti festini.

La Procura generale di Milano sta valutando se inoltrare richiesta di "rogatoria internazionale" in Uruguay per sentire Graciela Mabel De Los Santos Torres, la massaggiatrice ex dipendente di Giuseppe Cipriani e che ha raccontato di festini privati con escort a Punta del Este all'interno della.🔗 Leggi su Today.it

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