Nella sessione di mercato, si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Nico Paz, con alcuni segnali che indicano possibili cambiamenti di squadra. Intanto, il club lombardo sta valutando eventuali alternative nel caso in cui la cessione del talento spagnolo dovesse concretizzarsi. Sul fronte di altri calciatori, si parla di un possibile addio a una squadra di Roma, senza ancora dettagli ufficiali. Questa settimana, il nostro appuntamento settimanale con le principali notizie di mercato accompagna aggiornamenti e indiscrezioni.

Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato. Nico Paz si trova davanti a un bivio: tornare al Real Madrid e giocarsi le proprie chance in uno dei club più importanti al mondo o restare al Como per affrontare un cammino europeo da protagonista? Intanto la squadra di Como pensa già a un piano B, mentre un club di Premier ha messo gli occhi su Soulé, che potrebbe salutare Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Paz, resta o se ne va? Intanto il Como prepara il piano B. Soulé saluta Roma?

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Nico Paz sfiora il gol capolavoro in rovesciata contro il Sassuolo

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