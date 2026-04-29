Calciomercato Inter | Nico Paz resta il grande sogno per l’estate! Il piano dei nerazzurri si intreccia con il Real Madrid ecco cosa potrebbe accadere

Durante la sessione di mercato estiva, l'Inter ha messo nel mirino Nico Paz come principale obiettivo. La trattativa coinvolge anche il club spagnolo, che potrebbe influenzare le decisioni dell’attaccante. La società nerazzurra sta valutando le modalità per portare il giocatore in Italia, mentre il Real Madrid monitora attentamente la situazione. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, e le trattative sono in corso.

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