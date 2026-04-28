Asl Montoro trasferita a Preturo disagi per gli utenti | posizione e parcheggi al centro delle proteste

La decisione di trasferire l’Asl di Montoro a Preturo ha suscitato proteste tra gli utenti, soprattutto per le difficoltà legate alla posizione e alla disponibilità di parcheggi. Nel frattempo, sono in corso lavori di ristrutturazione a Torchiati, che continuano a influire sui servizi sanitari nella zona. Questa situazione ha portato a un aumento delle lamentele da parte dei cittadini coinvolti.

Lavori di ristrutturazione a Torchiati. Il trasferimento dell’ Asl di Montoro a Preturo sta creando non pochi disagi ai cittadini. La decisione, necessaria per consentire i lavori di ristrutturazione della sede di Torchiati, si sta rivelando complicata soprattutto sul piano pratico. Dal 30 marzo 2026 i servizi del presidio sanitario “Walter Tobagi” sono stati spostati nella frazione Preturo, all’interno della nuova Casa della Comunità in via Sottana. Una soluzione temporanea che però sta incidendo sulla quotidianità di molti utenti. Una sede decentrata che complica gli spostamenti. Il problema principale riguarda la posizione della nuova sede.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Asl Montoro trasferita a Preturo, disagi per gli utenti: posizione e parcheggi al centro delle proteste Notizie correlate Leggi anche: Parcheggi a pagamento, prima domenica tra le proteste. I cittadini: «Un salasso per un giro di nemmeno un?ora in centro» Martina Franca: centro di riabilitazione non accoglie utenti e indica lo spostamento a Crispiano, disagi Struttura convenzionataSono molte decine, secondo alcune fonti si è intorno alle duecento persone perfino.