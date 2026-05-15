Nfl svelato il calendario Via il 9 settembre con la rivincita del Super Bowl Seattle-New England

È stato annunciato il calendario della nuova stagione di football americano, con l'apertura prevista per il 9 settembre, giorno in cui si svolgerà la rivincita del Super Bowl tra le squadre di Seattle e New England. La programmazione prevede nove partite che si terranno all’estero, tra Melbourne, Rio de Janeiro, Città del Messico, Londra, Parigi, Monaco e Madrid. La stagione si apre quindi con un evento che coinvolge anche diverse città al di fuori degli Stati Uniti.

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Si ripartirà come si era finito. Seattle-New England, la replica dell’ultimo Super Bowl, aprirà la stagione 2025 di Nfl. I Seahawks campioni in carica ospiteranno i Patriots al Lumen Field mercoledì 9 settembre. Ecco il dettaglio delle partite da segnarsi sul telefonino, quelle da non perdere, in prospettiva. Ci sono pure gli appuntamenti internazionali, naturalmente. Ancora niente Italia, ma tra Londra, Madrid, Parigi e Monaco di Baviera per gli appassionati che vogliano godersi una trasferta europea di football e soprattutto riescano ad accaparrarsi il biglietto, c’è l’imbarazzo della scelta. Il Sunday Night Football della prima giornata di palla ovale sarà New York Giants-Dallas, con l’atteso debutto di John Harbaugh, l’ex allenatore di Baltimore, come guida della franchigia della Grande Mela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nfl, svelato il calendario. Via il 9 settembre con la rivincita del Super Bowl Seattle-New England ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ONE GUYANA T10 BLAST TO START AUGUST 8; NATIONAL FINALS SET FOR OCTOBER 11 AT ANNA REGINA Sullo stesso argomento Bad Bunny: il suo Half Time Show del Super Bowl, è stato il più visto di sempreA distanza di un mese continua a fare notizia Bad Bunny ed il suo Half Time Show andato in scena durante il Super Bowl a San Francisco, al quale... Leggi anche: Da un cacciavite all'intervallo del Super Bowl: dove vuole arrivare la matricola Cadillac Nfl: Seahawks e Patriots si giocheranno il Super Bowl 2026Seattle Seahawks contro New England Patriots, esattamente come nel 2015, ma senza Tom Brady. Sarà questo il programma del Super Bowl 2026, che andrà in scena l'8 febbraio (con diretta Mediaset in ... sportmediaset.mediaset.it NFL, ecco il Super Bowl LX / Seattle e New England si giocano tutto a Santa Clara (26 gennaio 2026)Il Super Bowl di quest’anno mette di fronte due squadre che ai nastri di partenza si pensava potessero essere rivelazioni ma non fino a questo punto ma che raccontano storie differenti, i Seahawks ... ilsussidiario.net