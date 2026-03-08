A un mese dall’evento, Bad Bunny resta al centro dell’attenzione per il suo Half Time Show al Super Bowl di San Francisco, uno degli spettacoli più visti di sempre. Durante la performance sono saliti sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin, contribuendo a rendere l’evento memorabile. L’esibizione ha attirato un vasto pubblico e ha fatto discutere di sé nelle varie piattaforme mediatiche.

A distanza di un mese continua a fare notizia Bad Bunny ed il suo Half Time Show andato in scena durante il Super Bowl a San Francisco, al quale hanno partecipato anche Lady Gaga e Ricky Martin. La superstar portoricana è diventata il primo artista latino e il primo artista ad esibirsi principalmente in spagnolo a conquistare il prestigioso posto da headliner, proponendo un set che celebrava la storia e la diversità degli stili musicali latini. Tra i ballerini nella “ casita” sono stati avvistati Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba e Karol G. Per quanto riguarda il pubblico televisivo statunitense è stato recentemente rivelato che lo show ha totalizzato 128,2 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al quarto posto nella classifica di tutti i tempi, dietro Michael Jackson nel 1993, Usher nel 2024 e Kendrick Lamar l’anno scorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny: il suo Half Time Show del Super Bowl, è stato il più visto di sempre

Bad Bunny’s Full Half-Time Show at Super Bowl LX

