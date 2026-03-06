Una nuova squadra entra nel mondo delle corse, supportata da General Motors e con un obiettivo chiaro: affermarsi nel campionato partendo da zero. La matricola Cadillac si prepara a mostrare il suo potenziale, dopo aver iniziato come semplice progetto, passando attraverso il coinvolgimento di tecnologie e risorse provenienti dal settore automobilistico. La squadra mira a farsi strada tra le concorrenti nel corso della stagione.

Un cacciavite, un foglio A4 e una stanza vuota. Era tutto quello che c'era quando Graeme Lowdon, team principal della Cadillac, ha iniziato a mettere insieme i pezzi per realizzare l'undicesimo team della griglia della Formula 1, un’impresa che non ha esitato a paragonare, forse un po’ enfaticamente, alle Missioni Apollo, quelle per raggiungere la Luna. Dodici mesi dopo, domenica prossima, Valtteri Bottas e Sergio Perez prenderanno il via del GP d'Australia ad Albert Park, a Melbourne. In mezzo, una corsa contro il tempo che ha saputo emozionare pure un uomo navigato come Pat Symonds, consulente ingegneristico del progetto, in F1 dal 1979, passato per Benetton, Renault, Williams e la stessa Formula One Management. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da un cacciavite all'intervallo del Super Bowl: dove vuole arrivare la matricola Cadillac

Leggi anche: Bad Bunny ha indossato un orologio da capogiro durante il suo storico spettacolo dell'intervallo del Super Bowl 2026

I migliori album di Bad Bunny, da ripassare per arrivare preparati all'Halftime Show del Super Bowl 2026Quando si parla dei migliori album di Bad Bunny, c’è chi sarebbe tentato di inserirli tutti in classifica.