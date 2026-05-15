Neymar diventa italiano | come sarebbe cambiata la storia della Nazionale con O’Ney in azzurro

Neymar ha recentemente ottenuto la cittadinanza italiana, aprendo nuove possibilità per la sua carriera e per la nazionale. La sua presenza in Italia potrebbe aver influenzato le scelte di convocazione e la strategia della squadra nazionale. La decisione di acquisire la cittadinanza italiana è avvenuta attraverso procedure ufficiali, senza che siano stati resi pubblici dettagli aggiuntivi. La sua integrazione nel calcio italiano avrebbe potuto modificare gli equilibri in campo e le dinamiche delle competizioni internazionali.

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