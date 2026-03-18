La storia della Nazionale fa tappa a Fiumicino con la mostra Onda Azzurra

A Fiumicino questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Onda Azzurra, oltre la partita”, organizzato dall’ASD Ostia Calcio 1884. La manifestazione, dedicata alla storia della Nazionale, si svolge presso Palazzo Valentini e rappresenta un’occasione per ripercorrere momenti e avvenimenti legati alla squadra nazionale italiana. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al calcio e alla sua tradizione.

Fiumicino, 18 marzo 2026 – Si è svolta, questa mattina a Palazzo Valentini, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Onda Azzurra, oltre la partita”, organizzato dall’ASD Ostia Calcio 1884. All’incontro, moderato dai giornalisti Jacopo Volpi e Federica Afflitto, hanno preso parte numerosi ospiti, tra cui, in rappresentanza della Città di Fiumicino, l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, il campione del mondo 1982 Marco Tardelli, l’assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. “Onda Azzurra, oltre la partita”, si terrà a Fiumicino, presso l’Aula Consiliare del Comune, dal 27 al 29 marzo 2026. La mostra... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Da Sinner a Kimi, ecco l'onda azzurra della generazione Z. I salti d'oro di Furlani, gli exploit di Menoncello nel rugby: mentre il calcio fatica #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/03/15/da-sinner-a-kimi-ecco-londa-azzurra-della-generazione-z_fe1d - facebook.com facebook