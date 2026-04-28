Madrid trionfo azzurro | Cobboli scrive la storia è il terzo italiano

A Madrid, Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver battuto l'avversario in due set, 6-3, 6-2. Con questa vittoria, è diventato il terzo giocatore italiano a raggiungere questa fase nel torneo, dopo Sinner e Musetti. La partita si è disputata sulla terra battuta della capitale spagnola, segnando un risultato importante per il giovane tennista italiano.

? Cosa sapere Flavio Cobolli batte Vallejo 6-3 6-2 e raggiunge gli ottavi a Madrid.. L'azzurro diventa il terzo italiano nella storia del torneo insieme a Sinner e Musetti.. Flavio Cobolli garantisce la presenza del terzo italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid battendo Vallejo per 6-3 6-2, scrivendo una pagina storica per il tennis nazionale in questo torneo sulla terra rossa. La competizione spagnola sta vivendo un momento di straordinaria rilevanza per l’Italia, poiché per la prima volta nella storia del prestigioso evento — indipendentemente che si parli del vecchio o del nuovo format, sia indoor che sulla terra rossa — tre atleti azzurri hanno conquistato un posto tra i migliori otto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, trionfo azzurro: Cobboli scrive la storia, è il terzo italiano Notizie correlate Madrid Masters: Cobboli e Darderi sognano il trionfo in SpagnaIl tabellone del Mutua Madrid Masters si prepara a ospitare sei rappresentanti del tennis italiano nel main draw, con percorsi che spaziano da sfide... Madrid, trionfo azzurro e la sorpresa Giorgi: il futuro è quiLa terra rossa della Caja Magica ospita oggi un mercoledì di forte rappresentanza tricolore, con tre atleti italiani impegnati nel tabellone maschile...