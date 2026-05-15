Newton a Villa Olmo | il fascino tra auto iconiche e seduzione

A Villa Olmo si è svolto un evento dedicato alle automobili, mettendo in mostra vetture considerate iconiche e di grande fascino. Tra le auto esposte, alcune sono state descritte come estensioni del corpo umano, stimolando curiosità tra i visitatori. Durante la manifestazione è stata presentata anche la protagonista di un noto ritratto del 1990, che ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato alle connessioni tra design, arte e veicoli d’epoca.

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