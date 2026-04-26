Relax proibito a Villa Olmo | il divieto che è quasi impossibile far rispettare

A Villa Olmo, a Como, sono state segnalate diverse situazioni in cui i visitatori si sono seduti o sdraiati nelle aiuole davanti alla villa, tra chi prendeva il sole e chi si riparava all’ombra dell’albero. Queste scene sono state immortalate da alcuni passanti e si sono ripetute più volte, rendendo difficile il rispetto del divieto di relax nelle aree verdi del luogo.

Una scena sempre più frequente quella segnalata da un lettore a Villa Olmo, a Como. Alcune persone sono state fotografate mentre si rilassavano direttamente nelle aiuole davanti alla villa, tra chi prendeva il sole e chi cercava riparo all’ombra del grande olmo. Un comportamento che però non è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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