FuoriConcorso 2026 a Villa Olmo le suggestioni visive di Helmut Newton

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Olmo si tiene la mostra FuoriConcorso 2026, dedicata alle fotografie di Helmut Newton. La rassegna presenta immagini che raffigurano automobili come simbolo di desiderio, potere e mistero. L’esposizione mette in evidenza il modo in cui l’artista ha reinterpretato gli oggetti di uso quotidiano e di lusso, mantenendo vivo il senso di emozione legato alla meccanica. L’evento si inserisce nel contesto della manifestazione, offrendo uno sguardo visivo sulle suggestioni legate alle automobili attraverso l’obiettivo di Newton.

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A Villa Olmo le automobili diventano desiderio, potere, mistero. Diventano Helmut Newton. Ed è forse questo uno dei cortocircuiti più affascinanti di FuoriConcorso 2026: trasformare la cultura dell’auto in linguaggio artistico senza perdere l’emozione della meccanica. Nel fine settimana più elegante del Lago di Como, mentre tra Villa d’Este e Villa Olmo sfilano capolavori su quattro ruote, prototipi e pezzi unici, la mostra “ Helmut Newton. Cars ” aggiunge un livello ulteriore alla narrazione di FuoriConcorso. Non più soltanto carrozzerie e cavalli, ma fotografia, moda, sensualità e immaginario. La mostra, realizzata dalla Helmut Newton Foundation insieme a Larusmiani, porta nei giardini di Villa Olmo una selezione di immagini (nella foto d’apertura Isabella Rossellini nel 1990) realizzate dal fotografo australiano tra il 1956 e il 2001. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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