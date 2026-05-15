Dal primo gennaio 2026, con l’insediamento di Zohran Mamdani come nuovo sindaco, sono state adottate nuove politiche fiscali a New York. In particolare, Mamdani ha approvato una tassa sui ricchi con l’obiettivo di reperire fondi per il bilancio cittadino. Questa misura mira a finanziare servizi pubblici e a garantire risorse per la tutela dei cittadini. La decisione ha suscitato reazioni tra i residenti e i rappresentanti politici della città.

Dal 1° gennaio 2026, data in cui Zohran Mamdani è ufficialmente diventato sindaco di New York, molte cose sono cambiate. Arriva una novità anche sul fronte bilanci che, in base a quanto presentato, subirà una modifica importante. L’obiettivo del sindaco è di lavorare per colmare un deficit di bilancio che Mamdani stesso ha definito storico, pur senza introdurre ulteriori tasse sulle proprietà. Mamdani arriva con la tassa “pied-à-terre” destinata ai ricchi. Trump e i miliardari non sono d’accordo. Il sindaco di New York spiega che, per affrontare il divario, ha cercato non solo di risparmiare ma ha anche pretesto la massima efficienza da ogni settore del governo cittadino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - New York, Mamdani tassa i ricchi per proteggere il bilancio: «I newyorkesi vanno tutelati»

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MAMDANI TASSA i super RICCHI: Cosa dicono i dati

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