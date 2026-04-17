A New York, una nuova tassa è stata annunciata per i proprietari di immobili di lusso che non vi risiedono stabilmente. La misura mira a tassare le case vuote appartenenti ai super ricchi della città, con l’obiettivo di aumentare le entrate e incentivare l’uso abitativo di queste proprietà. La proposta si inserisce in un quadro di interventi mirati a regolamentare il mercato immobiliare della metropoli.

Una nuova imposta per colpire chi possiede immobili di lusso nella Grande Mela senza viverci stabilmente. È la tassa pied-à-terre, la prima nella storia di New York, annunciata con entusiasmo dal sindaco socialista Zohran Mamdani e sostenuta dalla governatrice dello stato Kathy Hochul. Una misura che promette di generare almeno 500 milioni di dollari di entrate ricorrenti per le casse della città. La sovrattassa colpirà gli immobili del valore superiore a 5 milioni di dollari i cui proprietari hanno scelto di trasferire la residenza altrove per pagare meno tasse. Si tratta di circa 13 mila proprietà di pregio, spesso vuote per gran parte dell’anno, possedute da ultraricchi che beneficiano degli investimenti immobiliari a New York senza contribuire ai costi della città.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Case vuote? Si paga”: Mamdani lancia a New York la tassa per i super ricchi

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