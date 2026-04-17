Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha ricevuto l’autorizzazione a introdurre una tassa sui cittadini con redditi elevati, portando a termine una delle promesse fatte durante la campagna elettorale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni critici che accusano la misura di danneggiare la città. Tra questi, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato che questa iniziativa sta “distruggendo la città”.

Il sindaco socialista di New York, Zohran Mamdani, ha ottenuto il via libera per tassare i ricchi portando così a compimento uno dei punti forti della sua campagna elettorale. Il provvedimento riguarderà le seconde case di lusso, per valore di oltre 5 milioni di dollari, appartenenti a proprietari con la residenza fuori dalla città: si parla di circa 13mila immobili di pregio. In un video ha celebrato la notizia: "Vi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo". La speaker del consiglio municipale, Julie Menin, ha definito la proposta "intelligente e sensata" nonostante i dettagli minimi su come la sovrattassa verrà implementata. "Stiamo parlando di persone ultraricche - ha detto la governatrice di New York, Kathy Hochul - Ci sono letteralmente oligarchi russi che comprano proprietà, facendo aumentare i prezzi immobiliari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - New York, Mamdani tassa i ricchi. Trump: "Sta distruggendo la città"

New York, Mamdani sindaco: il botta e risposta con Trump - Agorà 05/11/2025

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Auguri a ROONEY MARA che oggi compie 41 anni (Bedford, NY, USA, 17 aprile 1985). Sorella dell'attrice Kate Mara, Rooney Mara nasce e cresce a Bedford, New York, un paese di Westchester County. Figlia del vice presidente dei New York Giants e di Kath - facebook.com facebook

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