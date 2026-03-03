6 marzo | Conversation unisce leggende del jazz al Cotton Club

Il 6 marzo Ascoli Piceno ospiterà una serata dedicata alla musica jazz presso il Cotton Club, dove si esibiranno alcune delle più importanti leggende del genere. L’evento coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi e rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di ascoltare performance di alto livello in un contesto storico. La serata si svolgerà nel celebre locale ascolano, famoso per la sua lunga tradizione musicale.

Ascoli Piceno si prepara ad accogliere un evento musicale di eccezionale portata internazionale che promette di ridefinire i confini del jazz contemporaneo. Venerdì 6 marzo alle ore 21, il Cotton Jazz Club ospiterà la prima esecuzione pubblica del progetto Conversation, un incontro artistico che riunisce quattro dei più grandi musicisti della scena attuale. La serata non sarà una semplice esibizione, ma l’inizio di un dialogo sonoro tra generi e tradizioni diverse, guidato da una formazione che include nomi come Greg Osby e Florian Arbenz. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella filosofia stessa del genere musicale proposto: un atto di sacrificio in cui ogni artista si mette al servizio degli altri per massimizzare le potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

