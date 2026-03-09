VIDEO Nuova legge regionale a tutela dei riders Proietti | Atto che disciplina il lavoro promuovendo diritti e dignità

Una nuova legge regionale è stata approvata dall'Assemblea legislativa per tutelare i riders. La consigliera regionale Maria Grazia Proietti ha commentato l’atto, evidenziando che si tratta di una normativa che disciplina il lavoro e mira a promuovere diritti e dignità per i lavoratori del settore. Il provvedimento stabilisce nuove regole e garanzie specifiche per questa categoria di lavoratori.

Intervista a Maria Grazia Proietti, consigliera regionale, sulla nuova legge approvata dall'Assemblea legislativa per la tutela dei riders. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati VIDEO Legge a tutela dei riders, Filipponi: "Umbria fra le prime regioni italiane a disciplinare il lavoro digitale"Intervista al consigliere regionale Francesco Filipponi, primo firmatario della nuova legge a tutela dei lavoratori impiegati nel settore del... Umbria, approvata la prima legge regionale a tutela dei ridersDall’assemblea legislativa il via libera all’atto che mira a garantire piena trasparenza del lavoro digitale e sostegno ai lavoratori impiegati nel... Contenuti e approfondimenti su Nuova legge Temi più discussi: Calabria: nuove modifiche alla legge urbanistica regionale; Prima legge regionale lombarda promuove l’Intelligenza Artificiale; Cultura, via libera alla nuova legge regionale: 31 milioni per imprese creative e patrimonio; LA NUOVA LEGGE SUL DANNO ERARIALE ACCENDE IL DIBATTITO: GRANDE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DIRIGENTISCUOLA DI BARI. A BREVE IL VIDEO DEL CONVEGNO. REGIONE TOSCANA * :«LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER UN USO CONSAPEVOLE DELL’IA PRESENTATA DA GIANI E LENZI»Per un uso consapevole dell’IA, Giani e Lenzi presentano la nuova legge regionale ... agenziagiornalisticaopinione.it Pozzi e uso dell’acqua, a Foggia illustrata la nuova legge regionale. Piemontese: «Ogni goccia va tutelata» VIDEO«La governance dell’acqua è una priorità assoluta»: con queste parole l'assessore Raffaele Piemontese ha presentato a Foggia la nuova disciplina regionale sulla gestione delle risorse idriche, con un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sulla nuova legge elettorale, Fratelli d’Italia ha voluto l’accordo con gli alleati di governo prima del referendum. Obiettivo: separare le due partite e blindare subito l’intesa x.com “Hanno promulgato una nuova legge in Afghanistan, secondo la quale non è reato picchiare la propria moglie, a meno che il marito non le rompa le ossa. In quel caso può essere condannato a 15 giorni di carcere”. - facebook.com facebook