VIDEO Nuova legge regionale a tutela dei riders Proietti | Atto che disciplina il lavoro promuovendo diritti e dignità

Da perugiatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova legge regionale è stata approvata dall'Assemblea legislativa per tutelare i riders. La consigliera regionale Maria Grazia Proietti ha commentato l’atto, evidenziando che si tratta di una normativa che disciplina il lavoro e mira a promuovere diritti e dignità per i lavoratori del settore. Il provvedimento stabilisce nuove regole e garanzie specifiche per questa categoria di lavoratori.

Intervista a Maria Grazia Proietti, consigliera regionale, sulla nuova legge approvata dall'Assemblea legislativa per la tutela dei riders. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

