L’ex centrocampista inglese, di 34 anni, ha preso in mano la panchina del Luton Town, club con cui aveva iniziato la sua carriera da giovane. In pochi mesi, ha guidato la squadra alla vittoria dell’EFL Trophy a Wembley. Ora, dopo aver vissuto una lunga esperienza da calciatore, si presenta come nuovo allenatore, sorridente e determinato, in un ruolo che segna una svolta nella sua vita professionale.

Il Peter Pan del calcio è tornato a sorridere. Finalmente. Stavolta con una coppa in mano, la polo e la giacca. Lui, che dell’eleganza - soprattutto con il pallone tra i piedi - ha sempre fatto una virtù. Jack Wilshere sorride e questa è sicuramente una notizia visti gli ultimi dieci anni, che l’hanno visto più volte accasciarsi sotto il peso degli infortuni e della sfortuna. Ma intanto, un po’ di contesto. L’ex centrocampista inglese, 34 anni, è diventato il nuovo allenatore del Luton Town (League One, terza serie), lì dove la sua carriera era iniziata da giovanissimo, e pronti via ha vinto l’EFL Trophy - la coppa per le squadre inglesi che militano in League One e Two e per le Under 21 di alcune squadre di Premier League - a Wembley.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La parabola di Wilshere, il Peter Pan del calcio inglese oggi sorride da allenatore

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