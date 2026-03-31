In Toscana, la neve è caduta copiosamente, imbiancando diversi paesi della regione. Le temperature rigide hanno portato a condizioni meteorologiche insolite per il mese di marzo. Le precipitazioni nevose si sono accompagnate a un calo delle temperature, creando un quadro climatico inaspettato per questa stagione. Le autorità hanno segnalato disagi e interruzioni in alcune zone a causa delle condizioni atmosferiche.

Firenze, 31 marzo 2026 – Ancora follie del meteo in questo marzo che ormai sta per finire ma che ha regalato certamente sorprese. Nuove nevicate sui rilievi appenninici si sono presentate, come da previsioni, nella notte tra lunedì e martedì. In particolare sul Passo della Consuma, tra le province di Firenze e Arezzo. Si sono imbiancati i tetti e le strade, con qualche problema per la viabilità. Neve anche all’Abetone nella notte: al mattino un bel sole ha illuminato le piste, ma la temperatura rimane rigida. Sono condizioni perfette per gli sciatori, che si sono riversati sugli impianti, con la località sciistica che vedrà un buon movimento di persone anche nella prima metà di aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve e freddo in Toscana: fiocchi imbiancano i paesi. Il meteo folle di marzo

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