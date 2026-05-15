In Emilia Romagna, le condizioni meteorologiche sono state segnate da un maltempo insolito per il periodo, con piogge frequenti e temperature basse. In alcune zone dell’Appennino, si sono verificati episodi di neve in quota, con fiocchi bianchi che sono scesi durante le ultime ore. Le precipitazioni più intense si sono concentrate soprattutto nelle aree montuose, mentre le pianure hanno registrato prevalenti precipitazioni a carattere piovoso. La situazione meteorologica rimane variabile, con un miglioramento del tempo previsto nei prossimi giorni.

Bologna, 15 maggio 2026 – Neve a maggio sull’ Appennino. In queste giornate caratterizzate dal maltempo in Emilia Romagna, in montagna cadono fiocchi bianchi. Sorpresa sul Monte Cimone dove, secondo Emilia Romagna meteo, la neve sfiora i 1700 metri di quota e dove si registra -1 grado a quota 2000 metri. Neve anche sull'Appennino reggiano a 1761 metri al Rifugio Battisti. “Questa mattina - segnala Emilia Romagna meteo - ci siamo svegliati con qualche nevicata sul nostro crinale emiliano oltre i 16501700 metri circa: a queste quote non e' così raro qualche fiocco anche a metà Maggio. Il 15 Maggio 2019 i fiocchi raggiunsero addirittura la Diga di Ridracoli a soli 480-570 metri di quota”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve a maggio: maltempo anomalo e fiocchi in quota in Emilia-Romagna. Quando torna il sole

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