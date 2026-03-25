Nelle ultime ore sono state segnalate precipitazioni e temperature in calo in tutta la regione, con particolare attenzione alle aree collinari e montane. Si attendono nevicate a quote basse nella zona di Perugia, con fiocchi che sono stati osservati nel centro storico. Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, anche se i dettagli potrebbero cambiare nelle prossime ore.

Le previsioni meteo, anche a distanza di 72 ore, sono soggette, come dicono gli esperti non in cerca di clic per i propri siti, a forti modifiche ed anche a smentite nel corso delle ore successive. Anche se il colpo di coda dell'inverno era stato previsto un po' da tutti gli osservatori, con ipotesi molto gravi – vento forte e gelido, neve anche a bassa quota – per il 26 e 27 marzo, sembra trovare nuove conferme a poche ore dall'inizio ipotizzato del diffondersi dell'area fredda dall'Artico. Tutto questo dopo una giornata di sole con temperature intorno ai 17 gradi, ma da stanotte il cambiamento climatico sarebbe in arrivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Maltempo, Umbria Meteo: "Da stanotte freddo e precipitazioni: fiocchi su Perugia". La quota neve

Articoli correlati

Meteo, torna la neve in Trentino: da stasera fiocchi anche a bassa quotaSarà un inizio di settimana, e con esso un inizio febbraio, caratterizzato dalle basse temperature su parte del Nord, le quali potranno favorire...

Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekendIl weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da freddo intenso e neve a bassa quota sull’Italia.

Altri aggiornamenti su Umbria Meteo

Temi più discussi: Maltempo, è tornata la neve in Umbria: oltre 10 centimetri sull'Appennino; Allerta Meteo Umbria: domani temporali, vento e neve fino a 600-800 metri; Meteo Umbria: irruzione artica da giovedì, con piogge, freddo e neve a quote basse; Meteo Umbria: tra rovesci e colpi di coda dell'inverno. Da metà settimana neve in collina e gelate tardive.

Meteo, in Umbria tornano freddo invernale e neve fino a quote collinaridi D.B. Un peggioramento rapido, con piogge, vento e un ritorno del freddo invernale tra giovedì e venerdì, seguito però da un miglioramento nel fine settimana. È questa la tendenza delineata dagli ul ... umbria24.it

Pioggia, neve e venti a burrasca scacciano via la primavera: allerta meteo gialla in tutta l'UmbriaE' primavera da 5 giorni ma ancora nessuna traccia delle temperature miti che la contraddistinguono. Una sterzata dell'inverno ne ha ritardato gli effetti e il maltempo, da giovedì 26 marzo, entra nel ... corrieredellumbria.it

Allerta meteo in Umbria: nevicate sopra i 400 m, raffiche di vento e pioggia http://ow.ly/1BC8106wlGo #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #allertameteo #allertameteoumbria #cambiamentoclimatico #evidenza #nevicateinUmbria #raffichedivento - facebook.com facebook

In Umbria aumentano le temperature e i fenomeni meteo estremi x.com