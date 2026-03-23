Meteo Emilia-Romagna | in arrivo fronte artico con maltempo neve fino a bassa quota e abbassamento delle temperature

Fino a martedì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1921°C. Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci. A riferirlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com Giovedì il fronte entrerà nel vivo e darà luogo a condizioni fortemente instabili, soprattutto nella prima parte della giornata, con piogge e rovesci anche temporaleschi sui settori centro-orientali e con neve in brusco abbassamento, fino a 200400m, ma a tratti anche più in basso, tanto che non sono esclusi fenomeni di graupel o pioggia mista a neve anche su tratti della Romagna, accompagnati da forti raffiche di vento da nordovest. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Meteo, ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature. Instabilità al SudNeve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord , accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature .

Meteo, gelo artico in arrivo: neve a bassa quota e maltempo diffuso. Allerta in Veneto e nuovo peggioramento entro sabato seraDopo una brevissima parentesi di stabilità, il tempo sull’Italia è destinato a peggiorare rapidamente.

Aggiornamenti e notizie su Meteo Emilia Romagna in arrivo fronte...

Temi più discussi: Meteo EMILIA ROMAGNA Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo: notti gelide e rischio grandine in Emilia Romagna. Cosa aspettarsi a Pasqua; Meteo Bologna, Emilia Romagna 20/03/2026: oggi poco nuvoloso, nubi sparse nel weekend; Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 marzo 2026.

Meteo Emilia-Romagna: cambia tutto. Temporali brevi ma intensi. E’ allerta gialla, le zone più colpiteBologna, 27 gennaio 2026 - Pioggia, vento forte, instabilità climatica. Il mese di gennaio terminerà nel pieno rispetto di ciò che si addice a un mese invernale. Con in più, purtroppo, l’incognita dei ... ilrestodelcarlino.it

Meteo Emilia-Romagna, è allerta gialla per neve: Fino a 30 cm in montagna. Arriva il freddoBOLOGNA – Anche l’Emilia-Romagna sarà coinvolta dalla parentesi invernale che riguarderà diverse regioni d’Italia, con un ulteriore calo delle temperature e l’innestarsi di altre precipitazioni. E ... bologna.repubblica.it

Le previsioni meteo in Emilia Romagna fino a Giovedì facebook