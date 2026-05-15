Il 19 maggio si terrà un open day dedicato allo screening dell’ipertensione presso una struttura sanitaria. L’evento offre l’opportunità di sottoporsi a controlli gratuiti per verificare i livelli di pressione arteriosa. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla possibilità che l’ipertensione possa causare danni silenziosi alle funzioni cerebrali e mettere a rischio la memoria, senza sintomi evidenti. La giornata si rivolge a chi desidera monitorare la propria salute cardiovascolare e prevenire complicazioni legate alla pressione alta.

? Domande chiave Come può l'ipertensione danneggiare silenziosamente le tue funzioni cerebrali?. Perché la pressione alta mette a rischio la tua memoria?. Chi deve assolutamente partecipare allo screening specialistico del 19 maggio?. Come prenotare il consulto con gli esperti di neurocardiologia?.? In Breve Prenotazioni telefoniche al numero 0865.929642 tra le ore 9 e le 13.. Consulti specialistici condotti dalle unità di Neurocardiologia e Sincope Unit.. Professore Giuseppe Lembo coordina le attività del Centro per l'Ipertensione Arteriosa.. Iniziativa legata alla XXII Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa.. Il prossimo martedì 19 maggio, dalle ore 10 alle 17, il Neuromed di Pozzilli aprirà le porte per un Open Day dedicato interamente alla prevenzione e allo screening dell’ipertensione arteriosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neuromed: Open Day il 19 maggio per lo screening dell’ipertensione

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