Open day della prevenzione 457 prestazioni a piazza Danisinni per gli screening dell' Asp

La prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in una giornata che ha trasformato lo spazio antistante la chiesa Sant’Agnese, in un punto di riferimento per screening, controlli sanitari e informazione sulla salute. Dalle 10 alle 16 camper e ambulatori mobili dell’Azienda sanitaria hanno offerto gratuitamente numerosi servizi sanitari con accesso diretto e senza prenotazione, consentendo a centinaia di cittadini di aderire ai principali programmi di prevenzione. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la parrocchia Sant’Agnese del... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

