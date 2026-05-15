Nervesa nuove regole per le antenne | i cittadini possono decidere

A Nervesa del Battaglia sono state approvate nuove regole che permettono ai cittadini di partecipare alle decisioni sulla collocazione delle antenne di telecomunicazione. Secondo le disposizioni, i residenti hanno la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell’installazione di nuovi ripetitori. Sei cittadini sono stati selezionati e inseriti in una commissione tecnica incaricata di valutare le proposte e di fornire consulenza alle autorità locali. La procedura mira a coinvolgere direttamente la comunità nelle scelte relative alle infrastrutture di comunicazione.

? Domande chiave Come possono i residenti influenzare la posizione dei nuovi ripetitori?. Chi sono i sei cittadini inseriti nella commissione tecnica?. Come si inviano le osservazioni ufficiali al Comune di Nervesa?. Cosa cambierà per il decoro del territorio dopo il 4 luglio?.? In Breve Osservazioni possibili tra il 5 giugno e il 4 luglio 2026.. Mara Fontebasso ha presieduto la commissione dedicata al piano.. Sei cittadini rappresentanti della comunità inseriti nella commissione tecnica.. Documentazione consultabile online nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.. Il Comune di Nervesa della Battaglia ha depositato giovedì 7 maggio la prima variante al Piano delle Antenne, un documento che regola la posizione degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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