A Limbiate, l’amministrazione comunale ha annunciato l’aggiornamento del regolamento per le installazioni di antenne, con l’obiettivo di regolare le 11 richieste in attesa di approvazione. La decisione riflette la volontà di adottare nuove norme a partire dal 2026, in risposta alle richieste di regolamentazione delle installazioni tecnologiche nel territorio comunale.

La tensione tra esigenze tecnologiche e preoccupazioni dei residenti ha trovato un punto di svolta a Limbiate, dove l’amministrazione ha deciso di aggiornare il regolamento comunale per gestire le nuove installazioni. Undici richieste di stazioni radio base pendono per il 2026, spingendo la Commissione Territorio a definire nuovi criteri di localizzazione che proteggano scuole e monumenti. Questa mossa segna un cambiamento di passo dopo anni di pressioni da parte dell’opposizione e dei comitati cittadini. Il conflitto tra normativa nazionale e tutela del territorio. Le infrastrutture di telecomunicazione stanno emergendo rapidamente in tutta la regione, spesso senza che i comuni possano opporsi efficacemente alle procedure autorizzative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Limbiate: 11 antenne in attesa, nuove regole per il 2026

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