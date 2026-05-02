Vergara e Neres verso il rientro | obiettivo Bologna

Il Napoli punta a recuperare Vergara e Neres, entrambi in via di guarigione, con l’obiettivo di averli disponibili per la partita contro Bologna. Entrambi i calciatori hanno seguito percorsi di recupero e sono in fase di valutazione da parte dello staff medico e tecnico. La loro presenza potrebbe apportare novità alla formazione, considerando il momento della stagione in cui si trova la squadra.

Il Napoli può ritrovare due pedine importanti proprio nel momento in cui il campionato entra nella sua fase più delicata. Antonio Vergara e David Neres stanno infatti accelerando verso il rientro. E il traguardo comune, adesso, sembra essere la sfida contro il Bologna dell’11 maggio. Il primo a vedere più vicino il ritorno è Vergara. Il centrocampista azzurro è fermo dal 6 marzo, giorno dell’infortunio alla fascia plantare del piede sinistro. Il recupero, però, procede secondo programma. E cresce l’ottimismo per rivederlo almeno tra i convocati già nel prossimo snodo di campionato. A scriverlo è Tuttosport. Anche Neres sta facendo passi avanti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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