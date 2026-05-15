Neonato morto dopo una cura antibiotica al Monaldi | due indagati

Un neonato di quasi tre mesi, nato a Torre del Greco, è deceduto dopo aver ricevuto una cura antibiotica presso l'ospedale Monaldi di Napoli. La giudice per le indagini preliminari ha disposto un incidente probatorio per chiarire le cause della morte e ascoltare eventuali testimonianze. Attualmente sono iscritti nel registro degli indagati due soggetti legati alle cure mediche del bambino. La procura ha avviato un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

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Sarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato il 25 novembre 2023 e morto all'ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024. Dopo la denuncia presentata dai genitori, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati due medici per la morte del bimbo, venuto alla luce con con una malformazione cardiaca. L'autopsia evidenziò una infezione a causa della quale il piccolo era stato sottoposto a una cura antibiotica che - viene ipotizzato - sarebbe stata inefficace in quanto il farmaco adoperato sarebbe stato inadeguato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Neonato morto dopo una cura antibiotica al Monaldi: due indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fire day, he carried another woman into the ambulance. When she woke, the baby and love were gone. Sullo stesso argomento Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorioTempo di lettura: < 1 minutoSarà l’incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di... Il neonato Riccardo Di Cristo morto a 3 mesi al Monaldi, due medici indagatiPer la morte del neonato Riccardo Di Cristo sono indagati due medici dell'Ospedale Monaldi di Napoli. Neonato morto dopo una cura antibiotica al Monaldi: due indagatiSarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato ... ilmattino.it 6/ Attacchi a infrastrutture e civili . #Kramatorsk Impianto energia . #KryvyiRih Edificio abitato, 1 morto, un neonato tra i feriti .Regione #Odessa Impianti industriali . #Hlukhiv Distrutta una scuola . #Dnipropetrovsk @ShaunPinnerUA 8 morti, 11 feriti x.co x.com Il neonato Riccardo Di Cristo morto a 3 mesi al Monaldi, due medici indagatiPer la morte del neonato Riccardo Di Cristo all'ospedale Monaldi di Napoli ci sono due medici indagati. Sarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a chiarire cosa sia ... fanpage.it