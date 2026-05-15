Il neonato Riccardo Di Cristo morto a 3 mesi al Monaldi due medici indagati

Due medici dell'Ospedale Monaldi di Napoli sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di un neonato di tre mesi. La vicenda riguarda il decesso di Riccardo Di Cristo, avvenuto presso la struttura sanitaria. La famiglia del bambino ha presentato una denuncia, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.

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