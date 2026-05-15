Neonata giunta morta in ospedale la verità dall' autopsia
La procura di Nola ha avviato un’indagine dopo il decesso di una neonata di origini cinesi arrivata in ospedale a Sarno nella notte. La neonata è deceduta poco dopo il ricovero e il suo decesso è stato comunicato alle autorità. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. L’ospedale ha fornito informazioni sulla presa in carico del caso, mentre gli investigatori stanno raccogliendo i primi elementi a disposizione.
E' la procura di Nola a indagare sull'arrivo di una neonata morta, di origini cinesi, giunta in ospedale a Sarno l'altra notte. Il lavoro sul campo viene svolto, invece, dai carabinieri della stazione di Sarno. La neonata era arrivata in braccio alla madre, una bambina di appena 16 anni, insieme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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