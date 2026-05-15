Neonata giunta morta in ospedale la verità dall' autopsia

La procura di Nola ha avviato un’indagine dopo il decesso di una neonata di origini cinesi arrivata in ospedale a Sarno nella notte. La neonata è deceduta poco dopo il ricovero e il suo decesso è stato comunicato alle autorità. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. L’ospedale ha fornito informazioni sulla presa in carico del caso, mentre gli investigatori stanno raccogliendo i primi elementi a disposizione.

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