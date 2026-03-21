Benevento neonata morta in ospedale | 2 medici indagati lunedì l’autopsia

A Benevento, una neonata di due mesi è deceduta all’ospedale San Pio. Dopo essere stata dimessa mercoledì sera, è stata riportata in ospedale poco dopo per difficoltà respiratorie. Attualmente, due medici sono sotto indagine e lunedì sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

La bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi respiratori. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia. Due medici risultano indagati in seguito alla morte di una neonata di due mesi avvenuta ieri mattina presso l'ospedale San Pio di Benevento. Il sostituto procuratore della Repubblica di Benevento ha firmato l'avviso di garanzia dopo che i genitori della piccola hanno sporto denuncia alla polizia, aprendo un fascicolo per accertare le cause del decesso. La bambina, affetta da un lieve problema cardiologico per il quale era seguita presso l'ospedale Monaldi di Napoli, era stata ricoverata nella serata di mercoledì al San Pio per poi essere dimessa. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsia Articoli correlati Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagatiPer la morte di una neonata di due mesi all’ospedale di Benevento sono indagati due medici. Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati 2 mediciLa bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. Tutto quello che riguarda Benevento neonata morta in ospedale 2... Temi più discussi: Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta; Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici; Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta. Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagatiLa neonata era affetta da un lieve problema cardiologico, è morta il 19 marzo e la Procura ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause del decesso ... virgilio.it Neonata morta dopo le dimissioni dall'ospedale, indagati due medici: la piccola era seguita dal Monaldi per problemi di cuoreSono due i medici indagati per la morte della neonata di due mesi, avvenuta ieri mattina, 19 marzo, all'ospedale San Pio di Benevento. L'avviso di garanzia è stato firmato ... leggo.it Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici #benevento x.com Sono due i medici indagati per la morte della neonata di due mesi, avvenuta ieri mattina, 19 marzo, all'ospedale San Pio di Benevento facebook