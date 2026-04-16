Vicenza neonata di 19 giorni morta in ospedale Aperta un'inchiesta disposta l'autopsia
A Vicenza, una neonata di appena 19 giorni è deceduta in ospedale. La piccola, nata il 22 marzo, è stata immediatamente ricoverata in incubatrice per alcuni problemi di salute ancora in fase di accertamento. Dopo la morte, è stata aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia si trova sotto choc per questa perdita improvvisa.
La piccola, che si chiamava Shira, era nata lo scorso 22 marzo. Subito dopo il parto era stata ricoverata in incubatrice per problemi di salute in corso di approfondimento. Il decesso venerdì scorso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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