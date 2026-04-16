Vicenza neonata di 19 giorni morta in ospedale Aperta un'inchiesta disposta l'autopsia

A Vicenza, una neonata di appena 19 giorni è deceduta in ospedale. La piccola, nata il 22 marzo, è stata immediatamente ricoverata in incubatrice per alcuni problemi di salute ancora in fase di accertamento. Dopo la morte, è stata aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia si trova sotto choc per questa perdita improvvisa.