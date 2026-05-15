Neonata di un giorno in pericolo di vita | il volo militare d' urgenza atterra a Linate
Nel primo pomeriggio di venerdì, un'unità dell'aeronautica militare ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Linate per trasportare una neonata di un giorno di vita in condizioni critiche. La piccola era in pericolo di vita e necessitava di un intervento medico immediato. L'operazione di soccorso è avvenuta con un volo di emergenza, che ha permesso di trasferire la paziente in un centro specializzato.
Una neonata di appena un giorno di vita, in pericolo di vita, è stata salvata nel primo pomeriggio di venerdì grazie a un trasporto sanitario d'urgenza dell'aeronautica militare atterrato a Linate.Il volo salva-vitaLa piccola, nata da poche ore e ricoverata all'ospedale di Cagliari, necessitava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ela Não Voltou Para Amar… Voltou Para Vencer
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