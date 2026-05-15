Neonata di un giorno in pericolo di vita | il volo militare d' urgenza atterra a Linate

Nel primo pomeriggio di venerdì, un'unità dell'aeronautica militare ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Linate per trasportare una neonata di un giorno di vita in condizioni critiche. La piccola era in pericolo di vita e necessitava di un intervento medico immediato. L'operazione di soccorso è avvenuta con un volo di emergenza, che ha permesso di trasferire la paziente in un centro specializzato.

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