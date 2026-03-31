Un uomo in condizioni critiche è stato trasferito d'urgenza con un volo di Stato decollato ieri sera da Ciampino. Il velivolo G-650 del 31esimo Stormo ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Milano Linate, dopo aver lasciato Pescara. L'operazione ha coinvolto un trasporto sanitario con l'obiettivo di portare il paziente in una struttura specializzata.

Il paziente è stato trasferito con l'equipe medica all'ospedale San Matteo di Pavia. Il volo dell'Aeronautica è rientrato a Ciampino in serata Un trasporto sanitario per un uomo in pericolo di vita. È decollato ieri sera un velivolo G-650 del 31esimo Stormo di Ciampino, per portare il paziente in condizioni molto delicate da Pescara all'aeroporto di Milano Linate. L'uomo è stato poi ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Uomo in pericolo di vita salvato grazie a un volo di Stato: decolla il G-650, atterraggio d'urgenza a Linate

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