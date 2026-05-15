Nemo propheta in Austria

Da ilpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest in Austria, sono state ascoltate molte esibizioni, ma si sono anche verificati alcuni problemi tecnici e interpretativi. La conduzione dell’evento è stata criticata per alcuni aspetti, mentre le performance si sono susseguite con diversi livelli di qualità. La serata ha visto coinvolti vari artisti provenienti da diversi Paesi, con alcune esibizioni che hanno ricevuto commenti contrastanti. La classifica finale della semifinale sarà resa nota in vista della finale.

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Tante note acute e una conduzione improponibile nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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