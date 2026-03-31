Némo Flouret esplorazione tra danza e performance

Némo Flouret presenta una performance che esplora il rapporto tra danza e arte, mettendo in scena una serie di movimenti e spazi che si sovrappongono. L’evento si svolge in un luogo che permette di osservare come i corpi interagiscono con le strutture, creando un dialogo tra spazio e movimento. La performance si svolge in un ambiente caratterizzato da confini sfumati tra diverse discipline artistiche.

Una zona d’intersezione. Fra i corpi, gli spazi, le architetture. Una zona dai confini labili. In movimento. Che da tempo è il territorio per la ricerca del coreografo Némo Flouret, in questi giorni in Triennale. Lì dove stasera alle 20 presenta il suo “ 900 Satellites “, evento speciale dell Festival FOG. Prima assoluta. Visto che il progetto nato un paio d’anni fa si declina ogni volta in maniera diversa, all’interno di un dispositivo site-specific. Orizzonte che per altro da sempre ispira Flouret, anche in scena insieme ad altri 8 performer. A conferma della natura plurale della sua visione. Dove la presenza dell’umano è in costante dialogo con lo spazio urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Némo Flouret, esplorazione tra danza e performance Articoli correlati Leggi anche: Baby gang, il significato della “danza dei coltelli”, la macabra performance nelle stazioni che impazza sui social Leggi anche: Blues, soul, danza e cinema si fondono sul palco del Dolby Theatre in una performance che celebra cultura e diversità