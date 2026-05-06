Sabato, Mauro Coppolaro, difensore originario di Foglianise, torna a sfidare la squadra della sua città natale. Il calciatore, che ha già vestito le maglie di diverse squadre, giocherà contro il Benevento, club con cui ha avuto un passato. La partita si svolgerà in un contesto di particolare attenzione, considerando le radici del giocatore e le aspettative legate a questo incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nemo propheta in patria”. È il caso di Mauro Coppolaro, sannita doc essendo di Foglianise, paese che gli ha dato i natali. Scoperto dall’allenatore beneventano Mario Di Dio, proprio dalla sua omonima scuola calcio è iniziata l’avventura nel mondo del pallone del possente difensore che lo ha portato a vestire maglie importanti come quelle di Udinese, Modena, Virtus Entella, Venezia e Salernitana ma mai quella del Benevento. Coppolaro sabato prossimo sarà uno dei tanti ex giallorossi che militano nell’Arezzo e non potrà che essere una emozione forte scendere in campo al “Ciro Vigorito” nella seconda giornata di Supercoppa, trofeo che si stanno contendendo le squadre che hanno vinto la serie C.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Nemo propheta in patria”: sabato il sannita Coppolaro sfida di nuovo il Benevento

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