Nell' Italia ai piedi Sinner a salvare il derby di Roma ci pensano i tifosi

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby di Roma, i tifosi italiani sono stati protagonisti nel tentativo di sostenere il loro beniamino, che si trovava in difficoltà. Durante l’evento, è stato chiarito che i diritti televisivi sono gestiti dall’ATP Media e che il torneo fa parte di un circuito internazionale sotto l’egida dell’ATP, con un supervisore presente sul posto. In un intervento pubblico, è stato affermato che le decisioni sulla programmazione non possono essere modificate facilmente, anche in presenza di atteggiamenti poco rispettosi da parte di alcuni spettatori.

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“Noi non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l'Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l'Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un "deficiente" - così ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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