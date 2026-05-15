Nell' Italia ai piedi Sinner a salvare il derby di Roma ci pensano i tifosi

Nel derby di Roma, i tifosi italiani sono stati protagonisti nel tentativo di sostenere il loro beniamino, che si trovava in difficoltà. Durante l’evento, è stato chiarito che i diritti televisivi sono gestiti dall’ATP Media e che il torneo fa parte di un circuito internazionale sotto l’egida dell’ATP, con un supervisore presente sul posto. In un intervento pubblico, è stato affermato che le decisioni sulla programmazione non possono essere modificate facilmente, anche in presenza di atteggiamenti poco rispettosi da parte di alcuni spettatori.

“Noi non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l'Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l'Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un "deficiente" - così ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI

Sullo stesso argomento

Dzeko fa un appello ai tifosi allo stadio per Bosnia-Italia: “Alzatevi in piedi e applaudite”Alla vigilia di Bosnia-Italia, Edin Dzeko lancia un appello ai tifosi di Zenica: applausi all'inno azzurro prima della finale playoff per i Mondiali...

Leggi anche: Internazionali Roma, pagelle: Sinner, saluto come la regina che delude i tifosi (6), Berrettini non è più lui (4,5), Pellegrino (7,5) vince il derby con Nardi

Nell’articolo Quanto distano a piedi i servizi più utili? di Filippo Merli su @ItaliaOggi spazio all’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne attraverso il progetto Urban Pulse 15, che permette di misurare l’accessibilità dei servizi privati in base ai tempi d x.com

Perché nelle fabbriche italiane c'è sempre la turca ? reddit

Italia. Ai piedi del Cervino lo spettacolo del Matterhorn GlacierTra Breuil-Cervinia e Zermatt, il comprensorio del Matterhorn Glacier Paradise si sviluppa nello scenario dominato da una delle cime più riconoscibili delle Alpi: qui lo sci si muove tra Italia e ... ilsole24ore.com