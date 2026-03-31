Dzeko fa un appello ai tifosi allo stadio per Bosnia-Italia | Alzatevi in piedi e applaudite

Alla viglia della partita tra Bosnia e Italia, il calciatore bosniaco ha rivolto un invito ai tifosi presenti nello stadio di Zenica, chiedendo loro di alzarsi in piedi e applaudire durante l'inno nazionale italiano. La partita rappresenta una delle fasi finali della qualificazione ai Mondiali del 2026. L’evento si svolge davanti a una platea di spettatori con un’atmosfera tesa e carica di attese.

Alla vigilia di Bosnia-Italia, Edin Dzeko lancia un appello ai tifosi di Zenica: applausi all'inno azzurro prima della finale playoff per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l'ultima volta in... Fabrizio Danese, calciatore italiano in Bosnia: “Gente fantastica. Ma allo stadio succede di tutto”Fabrizio Danese è un difensore italiano che gioca nel massimo campionato di calcio della Bosnia. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Domani bisogna applaudire l’inno italiano. Sono stati i primi a venire qui dopo la guerra: l’appello di Dzeko; Dzeko fa un appello ai tifosi allo stadio per Bosnia-Italia: Alzatevi in piedi e applaudite; Dzeko: Partita speciale per me, riempiremmo anche San Siro. VIDEO; Donnarumma e Dzeko, capitani coraggiosi in Bosnia-Italia: Noi sereni ma occorre essere duri. Bosnia-Italia, Dzeko: Esultanza Dimarco? No problem ma se si teme il Galles qualcosa non vaIl capitano dei rivali azzurri: Massimo rispetto, tutti in piedi al vostro inno. Il ct Barbarez: Se andiamo in vantaggio pronti a mettere il pullman ... ilsecoloxix.it Bosnia-Italia oggi, finale playoff Mondiale 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro x.com Edin Dzeko parla alla vigilia di Bosnia-Italia, finale playoff per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026. L'attaccante dello Schalke ha dichiarato in conferenza stampa: "Conosco bene l'Italia avendo giocato con Roma, Inter e Fiorentina. Gli Azzurri hanno - facebook.com facebook